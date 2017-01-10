Kocaeli'de kar seferberliği

Kocaeli'de karla mücadele çalışması devam ediyor. Son yılların en etkili kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'de belediyelerin ekipleri, 24 saat boyunca görev başındalar

*Köprü ve kaldırımlar kayma riskine karşı temizleniyor

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecelere kadar düştüğü kentte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların kolay iletişim sağlamaları için kaldırımlar ve yaya köprüleri ekipler tarafından kardan ve buzdan temizleniyor.

46 KİŞİ ÇALIŞTI

Çalışmalar kapsamında Umuttepe bölgesinde kaldırımlar ve Şehit Polis Serdar Gökbayrak Yaya Köprüsü kar ve buzdan temizlendi. Çalışmada buzlanmayı önlemek için köprüye solüsyon döküldü. Dört ekibin gerçekleştirdiği çalışmada 46 personel görev yaptı. Temizleme çalışmalarıyla üniversite öğrencilerinin ve Umuttepe Hastanesi’ne giden vatandaşların ulaşımları kolaylaştırıldı.

*İZMİT’TE 24 SAAT KARLA MÜCADELE VAR

İzmit Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yaklaşık 100 araç ve 200 den fazla personelle 2 vardiya halinde 24 saat boyunca sürdürdüğü açıklandı.

1300 KM. YOLDA TUZLAMA

Belediye yetkilileri, başta ana arterler olmak üzere yaya kaldırımlarında, cadde ve sokaklarda sürekli kar küreme çalışması yapıldığını, şimdiye kadar 512 ton tuz kullanılarak 1303 kilometrelik yolda tuzlama yapıldığını söylediler. Karla mücadele çalışmasının sadece şehir merkezi ile sınırlı olmadığı köylerde de devam ettiğini belirten yetkililer” ekiplerimiz, kar ve dondan vatandaşlarımız en az şekilde etkilenmeleri için gece gündüz çalışıyorlar. Üst geçitler, merdivenler, yaya kaldırımları, parklar, cami önleri, köprülerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Parklardaki ağaçlardaki karlarda silkelenerek kırılmaların önüne geçiliyor” şeklinde konuştular.



*Körfez'de yoğun kar mesaisi

Yoğun kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de etkisini gösteriyor. Halkın mağdur edilmemesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiren Körfez Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve acil müdahale ekipleri, sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kent merkezinin yanı sıra ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında veteriner hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.

*Başiskele’de buzlanan yollar temizleniyor

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma nedeniyle kazaların yaşanmaması için büyük uğraş veriyor.

Meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alan ekipler, trafiğin aksamaması ve vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla Mücadele İstasyonlarında yerini alan ekipler, kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Nöbet çizelgelerine göre iki vardiya olarak çalışan ekipler 30 iş makinası ile vatandaşlara hizmet veriyor. Ana caddeler dahil tüm ara sokakların açık olduğu Başiskele’de belediye ekipleri özellikle gece saatlerinde yaşanan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

*Dilovası’nda kar yağışına yönelik çalışmalar sürüyor

Dilovası Belediyesi kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını günler öncesinde tamamladı.

Tüm Türkiye’yi etkileyen kar yağışı nedeni ile, günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Dilovası Belediyesi ekipleri, karın yağdığı ilk saatlerden itibaren yapmış olduğu çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Kar ve buzlanmaya karşı bütün tedbirleri aldıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Son yılların en şiddetli kar yağışını geçirdiğimiz bu günlerde çalışmalarımızı hızla sürdürürken vatandaşlarımızdan biraz duyarlı olmalarını istiyorum. 14 mahallede haliyle çok geniş bir alanda bulunuyor. Ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Çok şükür diğer ilçelerde yaşanan yol kapanma sıkıntısı Dilovası’da yaşanmadı, hiçbir yolumuz kapanmadı. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre 24 saat aralıksız çalışma yapan karla mücadele ekiplerimiz, karın günlük yaşamı engellememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor” dedi.