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Kocaeli'de kasaplar indirim uygulamadı

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Kocaeli'de kasaplar indirim uygulamadı
Et ve Süt Kurumu et fiyatlarındaki artışa müdahale etti. Kasaplara fiyatta sınır getirildi.

Birçok vatandaş etiketleri kontrol ediyor, kasaplara "Fiyatlar indi mi?" diye soruyor. Ancak fiyatlarda pek değişim yok. Kıymanın kilosu 38 lira ile 55 lira arasında değişiyor. İlimizde hizmet veren kasaplar etlerinin kaliteli olduğunu bu nedenle fiyatlarda indirim yapamayacaklarını söylüyor. Et Süt Kurumu yetkilileri ise vatandaşı ucuz ve kaliteli et yemek için kurumdan alışveriş yapmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, "Kasapların fiyatlarda indirim yapması için önce köylünün desteklenmesi gerekiyor. Hayvan ve kesim pahalı. Et Süt Kurumu’na hayvanlar yurt dışından geliyor. Bu nedenle ucuz oluyor” dedi.

Et Süt Kurumu’nda bazı fiyatlar şöyle:

Dana kıyma 29.30 TL

Dana kuşbaşı 31.60 TL

Domates kebabı 36.70 TL

Dana pirzola 51.00 TL

Dana bonfile 66.30 TL

Dana biftek sote 38.75 TL

Gövde kuzu eti 33.15 TL

Jöle işkembe 17.10 TL

Ayşegül KALAYCI

 

 

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