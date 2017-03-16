Kocaeli'de koca şiddetinden kaçtı barakada yaşıyor

Kocaeli'de şiddet gördüğü eşinden kaçarak Muş'un Varto ilçesine bağlı Taşçı Köyü'nde barakada yaşayan 44 yaşındaki Songül Yoloğlu'na kaymakamlık yeni ev sözü verdi.

EVLENİP KOCAELİ'YE GELMİŞTİ

Songül Yoloğlu, 2007 yılında evlenerek Kocaeli'ye gitti. Eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve çareyi memleketine kaçmakta bulan Songül Yoloğlu, kimsesi olmadığı için Taşçı köyündeki akrabalarının verdiği eski bir barakada yaşamaya başladı. Varto'ya 10 kilometre uzaklıktaki Taşçı köyüne giden Ak Parti Varto İlçe Başkanı Figen Ergül, Songül Yoloğlu'nun durumunu görünce, kaymakamlığa bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, evliliğinden çocuğu olmayan ve 5 yıldır eski bir barakada yaşayan Yoloğlu'nun yaşadığı koşulları tespit etmek için köye gitti. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, bir soba, bir yataktan oluşan tek odada barınmaya çalışan Songül Yoloğlu'na devlet olarak gereken yardımların yapılacağını söyledi. Kaymakam Çetin, "İnşallah evini yapıp, dayayıp döşeyeceğiz. Devletimiz en ücra köşesinde de olsa kimseyi mağdur durumda bırakmaz" dedi.

Gidecek hiçbir yeri ve yakını olmadığını anlatan Songül Yoloğlu, yaklaşık 5 yıldan bu yana ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Komşulardan yardım gördüğünü ifade eden Yoloğlu, "Kaldığım yerde sadece bir yatak ve bir soba var, başka hiçbir şeyim yok. Soğuk kış aylarında 2 yorgan örtüyorum ama yine de ısınamıyorum. Karlı ve soğuk havalarda yatağın içinden çıkmak istemiyorum. Köydeki insanlardan bir yere kadar yardım isteyebiliyorum. Tek istediğim sıcak bir yuva. Sağ olsun Varto Kaymakamı benden haberdar oldu. Yardım edeceğini söyledi. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

