Kocaeli’de konut artışı oranı...

Bursa ve Balıkesir illerinin ardından Emlak Zirvesi, KEMDER ve Emlak Sayfası işbirliğiyle ilimizde gerçekleşti.

Programda konuşan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Kocaeli’de konut artışının yüzde 80 oranında olduğunu söyledi.

PARA VE EMLAK KAVRAMLARI

Bursa ve Balıkesir’in ardından Emlak Zirvesi bugün Emlak Sayfası ve Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) işbirliğiyle Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Ticaret Odası’nın Burhan Kasım Meclis salonunda yapılan Emlak ve gayrimenkul danışmanlarının bir araya geldiği programda para ve emlak kavramlarının birbiri üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından değerlendirildi. Programa Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, Emlak Sayfası Kurucusu Utku Çalışkan, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu ve emlakçılar katıldı.

EKONOMİ HAREKETLİ

Programın açılış konuşmasını yapan Emlak Sayfası Kurucusu Utku çalışkan, “Türkiye’de ekonomi hareketli günler yaşıyor. Buna bağlı olarak inşaat ve emlak sektörü de etkileniyor” diye konuştu. KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu ise, “Emlak zirvesi programının ilkini Bursa’da ardından da Balıkesir’de gerçekleştirdik. Bugün de burada meslektaşlarımıza bir adım katabilme ve sektörümüze bir ivme katabilmek için buradayız” şeklinde konuştu.

İŞ YAPABİCEK MİYİZ?

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Temmuz ayına kadar yapılan konut artışı istatistiklerini incelediği söyledi: Güleroğlu “Kocaeli’de konut artışı yüzde 80 oranında. Emlakçılarımız bize en çok ‘2017’de iş yapabilecek miyiz?’ şeklinde sorular soruyor” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN



