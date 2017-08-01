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Kocaeli'de konut fiyatları arttı

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Kocaeli'de konut fiyatları arttı
sahibinden.com emlak endeksi haziran ayı verilerine göre, Kocaeli'de son 3 senede satılık konut fiyatları yüzde 37,13 artış ile ortalama 259 bin 999 liraya yükseldi.

Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şehirlerinden Kocaeli'de, son 3 senede satılık konut fiyatlarının yüzde 37,13 artış ile ortalama 259 bin 999 liraya yükseldiği bildirildi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, sürekli gelişen ve buna bağlı nüfusu da artan şehirde konut fiyatlarında da artış görülüyor. 

sahibinden.com emlak endeksi haziran ayı verilerine göre, Kocaeli'de son 3 senede satılık konut fiyatları yüzde 37,13 artış ile ortalama 259 bin 999 liraya yükseldi.

Kentte satılık konutlarda metrekare fiyatları da yüzde 44,72 artışla ortalama bin 898 lira oldu. 

Kiralık konut fiyatları ise yüzde 40,66 artış göstererek ortalama 959 lira olarak gerçekleşti. 

Başlanan ve yapılması planlanan altyapı projelerinin sayısının arttığı ilde, kiralık konutlarda metrekare fiyatları ise yüzde 44,53 artış ile ortalama 8 lira oldu.

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