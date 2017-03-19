Kocaeli'de mahalleli "afete" hazırlanıyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de, vatandaşların afetlere karşı bilincinin artırılması amacıyla verilen eğitimlerde deprem, yangın ve ilk yardım konularının yanı sıra önleyici tedbirlere ilişkin bilgiler de aktarılıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Afet Eğitimi Al Mahallene Sahip Çık" ve "Afet Bilinci Eğitimleriyle Afete Hazır Mahalle, Afete Hazır Kocaeli" sloganıyla hazırlanan projenin startı, İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin katıldığı eğitimlerle verildi.

Proje sayesinde düzenlenen toplantıda deprem, yangın ve ilk yardım gibi konularda bilgiler aktarılan afet gönüllülerine, mahalleye getirilen "konteyner güvenli yaşam odası"nda, olası depreme karşı eşyaların nasıl sabitlenmesi gerektiği gösterildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, bu çalışmaların asla tek kurum, kuruluş ya da kişi veya makam tarafından yapılamayacağını bildirdi.

Bu nedenle afet hazırlık çalışmalarının toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Cevher, bu sorumluluğun bilincinde olarak hazırlanan proje kapsamında mahalle gönüllülerine bir dizi eğitim verileceğini aktardı.

- "Diğer illere de örnek olacağını düşünüyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2004 yılından bu yana depremle ilgili yoğun bir şekilde eğitimleri sürdürdüğünü kaydeden Cevher, "Bizim sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezimizde ilkokul öğrencilerine deprem eğitimleri veriyoruz. Orada deprem öncesi sırasıyla sonrası ne yapmaları gerektiğini canlı uygulama olarak gösteriyoruz. Biz tabi ilköğretim öğrencileri dışında da mahalle halkının da büyük bireylerin de bu eğitimleri almaları gerektiğini düşünerek, bu projeyi hazırladık." dedi.

Cevher, projenin 1,5 yıl süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Burada mahalleyi dolaşarak, binalardan kaynaklı olası afette, herhangi bir zarar oluşabilir mi, bina ve kentsel risklerle ilgili bilgilendiriyoruz. Ayrıca bunun dışında bir güvenli yaşam odası oluşturduk. Güvenli yaşam odasında bir mahalle sakini veya ev sahipleri oturdukları evlerde, mesela bir dolabın nasıl konulması gerektiği ya da nasıl sabitlenmesi gerektiğiyle ilgili de uygulamalı bilgiler aktarıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz, çünkü depremlerde yaralanmaların yüzde 50'sine yakını bu tarz, sabitlenmeme, ev kaynaklı nedenlerden oluştuğunu düşünüyoruz. Projemizin faydalı olacağını, diğer illere de örnek olacağını düşünüyoruz. Tüm ilçelerimizde, 12 ilçemizde bu eğitimlerimizi vereceğiz. Mahalle bazında tüm Kocaeli'ni dolaşmış olacağız. 1999'da binlerce insanımız vefat etti. Keşke bu çalışmaları deprem öncesinde yapabilseydik."

- "Mahalle bazından bu işin yapılması çok önemli"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman da çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin startının kendi mahallelerinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Ben de 17 Ağustos Marmara Depreminde bilfiil bu işin içerisinde görev yaptım. Haberleşmeden sorumluydum. İlk önce sivil toplum örgütlerinin bu işe gönül vermesi, mahalle sakinlerinin bu işe adapte olması çok önemli. Mahalle bazında bu eğitimlerin yapılması çok önemli, çok değer veriyorum bu işe ben." şeklinde konuştu.

Mahalle gönüllülerinden Nihal Ağar da proje kapsamında önce bir toplantı düzenlendiğini, ilk yardım, yangın, psikoloji, depremle ilgili bilgiler verildiğini belirtti.

Güzel bir deneyim yaşadıklarına işaret eden Ağar, "Aslında 17 Ağustos'u yaşayan bir insan olarak, bilmediğimiz, bilincinde olmadığımız birçok şeyin olduğunun farkına vardık. Pilot bölgeyiz, daha bir sürü mahallede uygulanacak. Ben herkesin katılım göstermesini istiyorum, gerçekten büyük bir tecrübe sahibi olunuyor. 'Bana olmaz, bana gelmez.' diye bir şey yok. En ufak ayrıntılara kadar risklere kadar her şey anlatıldı. Deprem bölgesindeyiz. Çocuklarımızı getirdik, çocuklarımız da bilgi sahibi oldu." ifadesini kullandı.