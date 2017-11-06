Kocaeli'de masabaşı deprem tatbikatı

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1-3 Kasım'da 30 ilin katılımıyla İstanbul merkezli 7,5 şiddetli depremin ulusal masabaşı tatbikatı kapsamında TAMP-Kocaeli'nin sorumlu kurumlarıyla ulusal tatbikata uyarlı biçimde özel tatbikatlar icra edildiği bildirildi.

Kocaeli Afet Müdahale Planı'nın etkinlik gücüne katkı için süreç içerisinde yapılması gereken güncelleme, eğitim ve tatbikat aktivitelerinin ulusal tatbikat günlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, AFAD Başkanlığınca illere gönderilen etki analizine göre hizmet gruplarının kendi operasyonlarına ilişkin hazırladıkları senaryolarla yapılan masabaşı tatbikatına Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç'ın başkanlık ettiği kaydedildi.

Tatbikat öncesi güncellemelerin yapıldığı ve Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) eğitimlerinin verildiği aktarılan açıklama, şöyle devam etti:

''AFAD Başkanlığı'nın akşam saatlerinde yaptığı acil çağrıyla hizmet gruplarına intikal alarmı verildi. Hizmet gruplarının Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine (AADYM) intikal süreleri test edildi. İstanbul'dan gelen Hizmet Grubu sorumluları hariç İlimizdeki tüm kuruluşların gece olmasına rağmen 1 saat içinde AFAD İl Müdürlüğümüze intikal ettikleri görüldü. İntikal sonrası, hizmet Gruplarının yöneticileriyle masabaşı tatbikatı icra edildi. Daha sonra İl AADYM de 2 gün süresince afetleri elektronik ortamda yönetmek üzere geliştirilen AYDES kullanıcılarıyla çalışmalara devam edildi.''