Kocaeli'de "Milli İstihdam Seferberliği"

Türkiye’de işsizlik rakamlarının yükselmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan “İstihdam Seferberliği “ konusunda, ilimizde toplantı üstüne toplantı yapılıyor.

KOTO’DA DEĞERLENDİRME

Bugün Kocaeli Ticaret Odası’nda “Milli İstihdam Seferberliği’ne katkı” toplantısı vardı. KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ilimiz bürokrasi ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. KOSGEB ve MARKA yetkilileri yeni eleman alan işyerlerine yönelik teşvikleri anlattı.

YABANCI YATIRIM GELİYOR

Toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, bütün iş adamlarını yatırıma davet ederek şunları söyledi: “Elimizde resmi veriler var. 2015 yılına kadar Kocaeli’de iş yeri kapanma oranı yıllık yüzde 26 seviyesindeydi. 2016 yılında bu oran % 24’e geriledi. İlimizde faaliyet gösteren 236 yabancı sermayeli şirketin yüzde 75’i sermaye artırımına gitti. Önemli bir bölümü yeni yatırımlar için girişime başladı.” dedi.