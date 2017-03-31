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Kocaeli’de minik okurlar kitaplarını imzalattı

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Kocaeli’de minik okurlar kitaplarını imzalattı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi etkinliğinde yazar Mevlana İdris Zengin minik okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan İzmit Halk Kütüphanesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocuk ve şiir kitapları yazarı Mevlana İdris Zengin, Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde minik okurlarıyla söyleşide bir araya geldi. Pek çok kitabı bulunan yazar Mevlana İdris Zengin, Ulugazi ve Türkan Dereli İlkokulundan okurlarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Minik okurlarına kitap okumanın faydaları ve gerekliliği konusunda nasihatlerde bulunan yazar Mevlana İdris Zengin, aklımızın düşüncelere ihtiyaç duyduğunu bu düşüncelerinde kitaplarda bulunacağını ifade etti. 

Minik okurlarına kitapları sadece bilgi edinmek için değil zevk alarak okumaları tavsiyesinde bulunan Zengin, söyleşi sonunda minik okurlarının kitaplarını imzaladı.

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