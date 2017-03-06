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Kocaeli'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

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Kocaeli'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
İran'dan gelen uyuşturucunun Türkiye'de piyasaya sürüleceği ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğu tahmin edilen lüks jipi takibe aldı.

Ağrı Gürbulak sınır kapısında başlayan takip Kocaeli'ye kadar sürdü. Aracın TEM otoyolu Körfez gişelerinden çıkacağını anlayan ekipler, operasyona start verdi. Lüks jip, Körfez gişelerde durdurularak sürücü operasyon ile gözaltına alındı.

İran plakalı aracı polis ekipleri emniyet müdürlüğüne götürdü. Uyuşturucu köpeği Pascal araç içinde koltuklar üzerinde yoğun tepki verdi. Polis ekipleri koltukların kılıflarını yırttığında paketlenmiş uyuşturucu ile karşılaştı.

Balmumu ile gizlemişler

Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, arka spot lambaları ve bagaj çevresinde oynama olduğunu fark etti. Arka lambaların kapaklarının orijinal olmadığını anlayan ekipler bu kısmı da sökmeye karar verdi. Kapağı söken polis ekipleri, buraya da gizlenmiş uyuşturucu zulalarını buldu. Narkotik köpeğinin koku almaması için zulaların çevresine balmumu yerleştirildiği ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 30 kilo eroin ele geçildi.

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