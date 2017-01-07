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Kocaeli'de o din görevlileri ihraç edildi

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Kocaeli'de o din görevlileri ihraç edildi
Dün akşam 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verildi.

İlimizde görevinden ihraç edilen meslek guruplarının içerisinde 6 din görevlisi de yer aldı. Görevinden ihraç edilen kişiler şöyle: Kur'an Kursu öğreticisi Sultan Şimşek (Darıca), Kur'an Kursu öğreticisi Fahriye Okumuş (Dilovası), İmam Hatip Osman Boz (Gebze), İmam Hatip Mehmet Ali Dokuzoğlu ( İzmit), Kur'an Kursu öğreticisi Nurhan Özyurt (İzmit), İmam Hatip Şahabettin Altuntaş (Körfez).

İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler

 

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