Kocaeli'de o din görevlileri ihraç edildi

İlimizde görevinden ihraç edilen meslek guruplarının içerisinde 6 din görevlisi de yer aldı. Görevinden ihraç edilen kişiler şöyle: Kur'an Kursu öğreticisi Sultan Şimşek (Darıca), Kur'an Kursu öğreticisi Fahriye Okumuş (Dilovası), İmam Hatip Osman Boz (Gebze), İmam Hatip Mehmet Ali Dokuzoğlu ( İzmit), Kur'an Kursu öğreticisi Nurhan Özyurt (İzmit), İmam Hatip Şahabettin Altuntaş (Körfez).
İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler
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