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Kocaeli'de o ilçe evet'te solladı

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Kocaeli'de o ilçe evet'te solladı
ozgurkocaeli.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması sonuçlarında Kocaeli genelinde evet oyu yüzde 56.69 hayır oyu ise yüzde 43.31 oranında çıktı. İlçelerde ise en yüksek evet oyunu veren yüzde 66.84 ile Başiskele oldu. Başiskele'yi  %62.76 ile Kartepe, %61.99 ile Kandıra, %60.63 ile Dilovası, % 60.13 ile Gebze, yüzde 59.83 ile Çayırova, %57.55 ile Darıca, %56.66 ile Karamürsel, %54.61 ile Gölcük, %54.07 ile Körfez, %52.43 ile Derince, %49.83 ile İzmit izledi.

İşte ilçe ilçe Kocaeli'deki halk oylaması sonuçları

Karşılaştırmalı analiz: Kocaeli

KOCAELİ EVET'TE ÖNDE

 

 

 

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