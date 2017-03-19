Kocaeli’de öğrenciler karikatür sanatının inceliklerini öğreniyor

Kocaeli’de düzenlenecek 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması kapsamında, öğrencilere karikatür sanatını sevdirmek için okullarda seminer çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışmasının okullara yönelik tanıtım seminerleri tüm ilçelerdeki okullarda sürdürülüyor. Karikatür sanatını ortaokul ve lise çağındaki gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla karikatürist Ahmet Altay tarafından bilgilendirilen öğrenciler, yapılan atölye çalışmasıyla karikatür çizimi konusunda bilgi ediniyor. Çalışmalar kapsamında Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi, Derince Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Kılıçarslan Ortaokulunda seminere katılan öğrenciler daha sonra karikatür çizdi.

Karikatür çizmenin incelikleri hakkında da öğrencilere bilgi aktaran Altay, öğrencilerle birlikte atölye çalışması yaparak karikatür çizdi. Öğrencilerle birlikte karikatür çizen Altay, onları yarışmaya katılmaları konusunda cesaretlendirdi. Altay’dan karikatür sanatının püf noktalarını öğrenen öğrenciler, "Kitap ve Medeniyet" konulu 1. Bilge Şehir Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılmak için başvuru yapmaları konusunda cesaretlendirilerek teşvik edildi.

“Kitap ve Medeniyet”

1. Uluslararası Karikatür Yarışmasının ana teması “Kitap ve Medeniyet” olarak belirlendi. “Kitap ve Medeniyet” temasının kapsamı, medeniyeti oluşturan tüm unsurları, şehir yaşamı, kültür, sanat, gençlik, vatan sevgisi, dünya barışı, mültecilik ve zorunlu göç gibi unsurların kitap ile bağını içeriyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışmada gençlerin karikatür sanatına dikkatlerinin çekilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

24 ÜLKE

Kitap ve Medeniyet konulu karikatür yarışmasına her yaştan ve her ülkeden karikatüristler katılabiliyor. 21 Nisan 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmaya bu zamana kadar 24 ülkeden 213 katılım gerçekleştirildi. Şu ana kadar Ukrayna, Brezilya, İtalya, Romanya, Montenegro, İran, Kostarika, Çin, Endonezya, Peru, Rusya, Sırbistan, Filistin, Hollanda, Makedonya, İspanya, BAE, Hindistan, Avusturya, Azerbaycan gibi ülkelerden müracaatların yapıldığı yarışma Türkiye ve Kocaeli’den de yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek. Yarışmanın ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek.

13-21 MAYIS

Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine Nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek.

Jürisinde karikatüristler: Şafak Tavkul, Ahmet Kesgin, Turan Dertli, Turgut Yılmaz, Ahmet Altay, Murat Yılmaz bulunduğu yarışmayada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.