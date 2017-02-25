  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli 4 °C

Kocaeli'de okul servislerinde yeni dönem

»
Kocaeli'de okul servislerinde yeni dönem
Türkiye genelinde ilk olarak Kocaeli’de faaliyete geçecek olan servis araçlarında GPS zorunluluğu uygulamasıyla veliler çocuklarını servis içerisinde denetleme imkanı bulacak. 

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve UKOME koordinesinde başlatılan servis araçlarında GPS zorunluluğu uygulaması 1 Mart 2017 itibarıyla ilk olarak Kocaeli’de faaliyete geçecek. Türkiye genelinde 2017 yılı içerisinde başlaması beklenen uygulamada velilerin servis araçlarını takip cihazıyla denetlemesi hedefleniyor. Zorunlu GPS uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte servis araçlarında bulunan GPS'lerin şifreleri velilere verilecek. Bu sayede veliler çocuklarının nerede olduklarını öğrenebilecek. Uygulamayla birlikte öğrencilerin taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıklarına dair SMS mesajlar da ailelere gönderilecek. Öte yandan uygulama sayesinde korsan servis taşımacılığı yapan servisler tespit edilerek gereken cezai işlem yapılacak.

"Veliler, çocuklarını servis içerisinde denetleyebilecek"
GPS uygulaması hakkında bilgiler veren Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, "Velilerimiz bu sistemle birlikte servis araçlarını evlerinin önünde görebilecek. Servis araçlarına binen çocuklar okula gidene kadar veliler tarafından takip edilecek. Bu uygulamayla birlikte veliler, hem bizlerin onlara verdiği şifrelerle çocuklarını takip edebilecek hem de Ulaşım Daire Başkanlığındaki sistem üzerinden çocuklarını denetleyebilecek" dedi.

"Servislerde yaşanan olaylar GPS ile ortaya çıkıyor"
Servis araçlarında yaşanan bazı olayların GPS sistemiyle ortaya çıktığını belirten Taşçı, "Çocukların huzurlu bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için onları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü okul servislerinde bazı olaylar meydana geliyor ve servisçiler problemlerini velilere anlatamıyor. Bu sürecin tekrar yaşanmaması için servis araçlarımıza GPS uygulamasını yerleştirdik ve olayların gün yüzüne çıkmasını sağladık" diye konuştu.

20170225aw993767_02.jpg

"Bu sistem hem veliler hem de bizim için çok faydalı"
Zorunlu GPS uygulamasının servis araçları için çok faydalı olduğunu belirten servis şoförü Zafer Yılmaz, "Bu uygulamanın servis araçları açısından gayet faydalı olduğunu düşünüyoruz. Araçların takip edilmesi, hem öğrencilerin güvenliği hem de bu işi yapan esnaf arkadaşların takip edilebilirliği açından çok faydalı olacak. Bu uygulamanın resmi olarak yapılması çok güzel oldu. Bazı özel okullarımızda bu sistem var ama bunun genele yayılması öğrencilerin güvenliği açısından, velilerinde bu işte daha emniyetli olduğunu düşünmesi açısından faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

20170225aw993767_01.jpg

"Velilerimiz, çocuklarını bu sistemle takip edebilecek"
GPS uygulamasıyla birlikte velilerin servis araçlarında denetim yapabileceklerini belirten servis şoförü Osman Akbağ, "Velilerimizin bazı durumlarda sıkıntıları oluyor. Veliler bize ‘Duraktan çocuğu almadın. Geç geldin. Erken geldin' gibi sorunları dile getiriyor. Bu GPS uygulamasından sonra velilerimiz servis araçlarını takip edecekler, erken ya da geç geldiğimizi görecekler. Araçları süratli kullanıp kullanmadığımızı da görecekler. Herşeyi çok güzel bir şekilde takip edecekler. Çok faydalı bir şey olduğuna inanıyoruz. Herşeyin daha güzel olacağına inanıyoruz" dedi.

Vali gazetemize açıkladı: Kuş uçurtulmuyor

Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anaokulu öğrencileri bilim merkezini gezdi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:09
  • KOÜ’de tanıtım21 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Akademi Lise Gebze şubesi açılıyor16 Şubat 2017 Perşembe 15:07
  • Referandum nedeniyle iki sınav ertelendi!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:27
  • Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Emlak Konut okulunu ziyaret etti14 Şubat 2017 Salı 17:09
  • Kocaeli’nin ilk tematik lisesi yapılacak14 Şubat 2017 Salı 16:25
  • KO-MEK personeline İş Sağlığı Güvenliği eğitimi14 Şubat 2017 Salı 10:41
  • Başkan Baran öğrencilerle buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 19:10
  • Körfez’de bisiklet eğitimi verildi13 Şubat 2017 Pazartesi 13:07
  •  Gebze’de personele iş güvenliği eğitimi13 Şubat 2017 Pazartesi 13:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bir yere Çöp Fabrikası yapmak zorundayız
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti