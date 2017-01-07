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Kocaeli'de okullar pazartesi tatil olacak mı?

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Kocaeli'de okullar pazartesi tatil olacak mı?
Bölgemiz cuma gece yarısından itibaren beklenen ağır kış koşullarını yaşamaya başladı. Kocaeli bugün sabaha bembeyaz kar örtüsü ile uyandı. İlimizin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.

Kartepe’de kar kalınlığı 2.20 metreye ulaşmıştı. İzmit merkezde kar kalınlığı 23 cm olarak ölçüldü. 

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kocaeli Valiliği'nin, bugün resmen açıklanmasa da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yetkililerle görüşüp 9 Ocak Pazartesi günü için ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün tatil kararı alması bekleniyor. Valiliğin resmi açıklamayı yarın akşam saatlerinde yapacağı öğrenildi. Okulların şimdilik 1 gün için tatil edilmesi beklenirken, gerekirse pazartesi tatil için uzatma kararı alınacak.

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