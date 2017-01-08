Kocaeli'de okullar tatil

Kocaeli Valiliği kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olduğunu duyurdu.

Bölgemiz cuma gece yarısından itibaren beklenen ağır kış koşullarını yaşamaya başladı. Kocaeli dün sabaha bembeyaz kar örtüsü ile uyandı. İlimizin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Kartepe’de dün kar kalınlığı 2.20 metreye ulaşmıştı. İzmit Merkez’de kar kalınlığı 23 cm. olarak ölçüldü.

OKULLAR TATİL

Kocaeli Valiliği, dün resmen açıklamasa da 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) için ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün tatil kararı aldı. Okullar şimdilik 1 gün için tatil ediliyor. Gerekirse yarın tatil için uzatma kararı alınacak.

ANA YOLLAR AÇIK

İlimiz bu defa ağır kış koşullarına hazırlıklı yakalandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterleri açık tutmayı başardı. Bu defa geçen yılsonundaki kadar elektrik kesintisi de yaşanmadı. Bazı köy yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Kar yağışının şiddetini kaybetmekle birlikte bugün de devam etmesi bekleniyor. Yarın gece ise kuvvetli don bekleniyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN GELEN AÇIKLAMA,

Olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle, İl genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı günlerde Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

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