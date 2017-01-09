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Kocaeli'de okullar tatil

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Kocaeli'de okullar tatil
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kocaeli Valiliği'nden gelen açıklamada,
Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, İl genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10.01.2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

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   Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.

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