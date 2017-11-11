Kocaeli'de operasyonlar son sürat

6- 8 Kasım tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İzmit ve Gölcük ilçelerinde; uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 6 ve uyuşturucu kullanan (İçici) 6 toplamda 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 205,15 gr esrar, 0,95 gr bonzai, 41 adet ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 6 şahıs haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 6 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Yine 8 Kasım günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; Uyuşturucu Madde Nakli, Kaçakçılığı ve Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çekicide gizlenmiş vaziyette, 22 Paket halinde (113 kilogram) kubar esrar, 36 paket halinde (38 kilo 300 gram) toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklandı.

