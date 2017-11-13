Kocaeli'de operasyonlar son sürat

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 151.602,31 gr esrar, 1 gr kokain 372 adet ecstasy, 14,15 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ise yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 18.494 gram kubar esrar ele geçirdi.

Çiğdem ARMAĞAN