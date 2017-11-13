Kocaeli'de operasyonlar son sürat
Halkın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadeleyi hızlandıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı başarılı operasyonlara imza atıyor. Kocaeli Valiliği 6-13 Kasım bilançosunu açıkladı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 151.602,31 gr esrar, 1 gr kokain 372 adet ecstasy, 14,15 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ise yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 18.494 gram kubar esrar ele geçirdi.
Çiğdem ARMAĞAN
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