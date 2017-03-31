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Kocaeli'de öz kızına tecavüzden tutuklandı

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Kocaeli'de öz kızına tecavüzden tutuklandı
Öz kızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 52 yaşındaki Hasan Y., 3 yıl sonra polis operasyonu ile yakalandı.

Muğla'da öz kızına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Hasan Y. bir süre cezaevinde kaldıktan sonda tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Devam eden dava 2014 yılında sonuçlanırken, Hasan Y., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Hasan Y.'nin Körfez'de bir işyerinde çalıştığını tespit etti. Bir süredir işe gelmeyen Hasan Y.'nin Darıca'da yeğenin yanında kaldığı tespit edildi. Hasan Y. polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ

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