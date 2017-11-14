Kocaeli'de pastırma yazı...Peki ne kadar sürecek?

BULUTLU BİR HAVA

Hava, bugün çok bulutlu, yarın ve perşembe günü parçalı bulutlu geçecek. Sonraki iki gün de hava çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık bugün 21, yarın 22, perşembe günü 20 derece civarında olacak. Cuma ve cumartesi günü 19 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları 11-12 derece civarında.