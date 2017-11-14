Kocaeli'de pastırma yazı...Peki ne kadar sürecek?
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor. Bölgemiz, üç gün ‘Pastırma Yazı’ yaşayacak. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.
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BULUTLU BİR HAVA
Hava, bugün çok bulutlu, yarın ve perşembe günü parçalı bulutlu geçecek. Sonraki iki gün de hava çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık bugün 21, yarın 22, perşembe günü 20 derece civarında olacak. Cuma ve cumartesi günü 19 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları 11-12 derece civarında.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü
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