Kocaeli'de planlı elektrik kesintileri iptal

SEDAŞ, Kocaeli'de 2-6 Ocak arasındaki planlı kesintileri iptal ettiğini açıkladı.

SEDAŞ, kar yağışı sonrası yaşanan ağır kış koşulları ve afet durumu nedeniyle elektrik kesintileri oluşan bölgelerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından, Kocaeli'de planladığı planlı-bildirimli enerji kesintilerini iptal ettiğini açıkladı.

2-6 OCAK

Kocaeli'de 2 Ocak 2017 pazartesi günü ile 6 Ocak 2017 Cuma günleri de dahil olmak üzere bu iki tarih arasındaki 5 gün bakım-yapım ve 3.şahıs işleri için planlı enerji kesintilerini AFAD İl Müdürlüğünde alınan karar doğrultusunda iptal ettiklerini açıklayan SEDAŞ yetkilileri, dağıtım faaliyet bölgesindeki 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon aboneye kesintisiz ve sürekli enerji hizmeti sağlamak için Kocaeli de kar yağışının olumsuz etkileri yaşanan 6 ilçede, 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde özellikle İzmit’in kuzey kırsal mahallerinde çalışmaların kar, kış, soğuk, gece ve gündüz demeden sürdürüldüğünü, şebeke operasyon ekiplerinin karda yaptıkları elektrik dağıtım mücadelesi ile yaşanan afetin olumsuz etkilerini süratle gidermeye çalıştıklarını belirttiler.