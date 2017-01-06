Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve kurslara kar tatili

Kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Bu nedenle, Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde yarın ve pazar günü eğitim öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Tatil haberini Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri,Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve destekleme kursları tatil edilmiştir"

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