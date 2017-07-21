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Kocaeli’de Romanlar, meslek sahibi oluyor

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Kocaeli’de Romanlar, meslek sahibi oluyor
Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan meslek kurslarına katılan Romanlar, meslek sahibi olmak için derslerini dikkatle dinliyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Romanlar Federasyonu ve Roman kadınlar Derneği işbirliği ile Roman İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Ağı (ROMDA) kapsamında 25 kişiye kaynakçılık eğitimi vermeye başladı.

Kaynakçılık branşında eğitim almak için KO-MEK SEKA Kaynak Atölyesi’ne gelen Roman gençler, teorik ve pratik olarak elektrik kaynağı üzerine çalışma yapmaya başladı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da eğitim alan kursiyerler ilk günden yeni bir meslek sahibi olmanın heyecanını yaşadılar.

Bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişiye eğitim veren KO-MEK, yeni sezonda da yüzlerce farklı branşta on binlerce kursiyere eğitim vermeye hazırlanıyor. Bu eğitimlerden yararlanmak için kursiyer adaylarını internet üzerinden başvuru yapmaya davet ediyor.

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