Kocaeli'de ruhsatsız silah ele geçirildi

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde yapılan güven ve huzur uygulamasında Alemdar Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen S.B. isimli şahsın yapılan kontrollerinde hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Ayrıca yürüyüş yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen F.A. isimli bir başka şahıstan 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şahıs gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kerim YAVUZ

