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Kocaeli'de sahte para operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Kocaeli'de sahte para operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 11 ilde sahte para basan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde sahte para basan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basarak piyasaya süren bir şebekeyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki tespitlerin ardından şebekeye yönelik İstanbul, Elazığ, Muş, Burdur, Konya, Sakarya, Gaziantep, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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