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Kocaeli'de sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu

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Kocaeli'de sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vücut geliştirme sporcularının kullandığı yağ yakma ve kas geliştirme ilaçlarının sahtesini üreterek internet siteleri üzerinden satan kişilerle ilgili bir ihbarı değerlendirdi.

ARALARINDA KOCAELİ DE VAR

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vücut geliştirme sporcularının kullandığı yağ yakma ve kas geliştirme ilaçlarının sahtesini üreterek internet siteleri üzerinden satan kişilerle ilgili bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri adreslerini belirlediği şüphelileri 2 ay boyunca fiziki ve teknik takip ile izledi. Ekipler yaptığı çalışmalarını tamamlanması üzerine 21 Haziran'da İstanbul, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Ağrı'da şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.  

BİNLERCE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 42 bin 284 tane kapsül hap, 5 kilo 890 gram toz ilaç, 280 tablet, 2 bin 676 kutu ilaç, 9 bin 310 şişe ilaç, 16 kilo toz hammadde ile 100 litre sıvı hammadde, 120 bin bandrol, 144 bin 179 boş kutu, 150 bin kapak, 5 bin boş şişe, 179 ambalaj, 50 enjektör, bin 780 etiket, cam ölçekler ve ilaç hazırlanmasında kullanılan aletler ele geçirildi. 

55 GÖNDERİME HAZIR KARGO PAKETİ 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramalarda çeşitli kargo firmaları tarafından gönderime hazırlanmış 55 pakete de el koydu. 

HAM MADDEYİ GETİRİP, İSTEDİKLERİNİ ÜRETMİŞLER

Polis ekipleri şüphelilerin vücut geliştirme sporcularının kullandığı yağ yakma ve kas geliştirme ilaçlarının hammaddelerini yurtdışından kaçak olarak getirdikten sonra kendi hazırladıkları karışımlarla tablet, serum, damla ve krem olarak internet siteleri ve spor salonlarında satışlarını yaptıklarını tespit etti. 

17 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u Adli kontrol şartıyla 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Operasyonda polis ekiplerinin vücut geliştirme hocası olan şüphelinin evinde yaptığı aramalarda ele geçirilen ilaçlar görüntülere yansıdı. Bir polisin şüpheliye 'Kaç ilaç var burada? İlaçları satıyormusun?' sorusu üzerine şüpheli, 'İlaçları internetten alıyordum duruyordu. İlaçların çoğunu öğrencilerime veriyordum. Gördüğünüz ilaçlar fazla gelebilir ama dünyanın öğrencisi var' demesi görüntülere yansıdı.
 

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