  • BIST 77.219
  • Altın 141,240
  • Dolar 3,7221
  • Euro 3,9165
  • Kocaeli 0 °C

Kocaeli'de saldırı planlayan PKK'lılar adliyede

»
Kocaeli'de saldırı planlayan PKK'lılar adliyede
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 PKK'lı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi. 

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına alınmıştı. Emniyet güçleri, gözaltındaki şüpheliler ile ilgili tahkikatı ve şahısların örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik yaptıkları detaylı incelemeler sonunda olayla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 6 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ff-004.jpg

mm1-009.jpg

Bu haber toplam 1242 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartmanda çıkan yangın korkuttu08 Ocak 2017 Pazar 13:15
  • İzmit'te inanılmaz olay07 Ocak 2017 Cumartesi 19:53
  • Aile görüntüsü vererek TIR'dan mazot çaldılar07 Ocak 2017 Cumartesi 14:53
  • Fetö’den 5 kişi serbest07 Ocak 2017 Cumartesi 14:27
  • Fetö bahanesiyle 50 bin liralık vurgun07 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • Anne oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 10:01
  • Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 20:18
  • Gebze Adliyesi'nde güvenlik üst düzey06 Ocak 2017 Cuma 16:23
  • Okul yakınına devrilen ağaç korkuttu06 Ocak 2017 Cuma 16:22
  • FETÖ'den 5 kişi yeniden adliyede06 Ocak 2017 Cuma 15:13
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yapılması gereken her şeyi yapıyorlardı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti