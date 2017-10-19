KOCAELİ’DE SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜZESİ OLMALI

Kocaeli her yönden potansiyeli yüksek bir şehir. Kaynakları çok ve kıymetli. Sanayi ise bu şehrin kimliğini, kültürünü önemli ölçüde etkilemiş ve etkilemeye de devam edecek.

Bu gün sanayi Kocaeli’de artık daha fazla olmasını istemediğimiz, zararlarını fazlaca hissettiğimiz bir alan ama bir gerçek. Öyleyse mevcut durumu değerlendirelim.

Bir sanayi müzesi kuralım. Türkiye’nin ağır sanayisinin yükünü çeken bir şehrin sanayi müzesinin olması normal karşılanmalı.

Madem bütün şehir sanayi ile bu kadar iç içeyiz, bir müzemiz olsun ve Kocaeli’nin turizm geliştirme planlarının içinde yer alsın ve geleceğe yönelik olarak turist çeken bir alanımız daha olsun. Sanayi gerçeğini yok saymaktansa bu özelliği değerlendirmek daha akıllıca olmaz mı?

Anadolu’da devlet eliyle bilinen müzecilik 13. Yy.a kadar uzanıyor. Türk müzeciliğinin temelleri ise 1846 yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın (1801-1858) İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nde ilk müzeyi kurmasıyla atılmış.Müzenin ilk müdürü Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden İrlandalı Edward Goold. İlk Türk Müzecimiz ise 1881 yılında göreve başlayan Osman Hamdi Bey.

Türkiye müzecilikte o günlerden bu günlere çok yol kat etti. Özel müzecilik gelişti. Yerel yönetimler müzelere önem verdiler, bir çok şehirde bir çok müze açıldı. Anadolu’nun her konudaki zenginliği ülkemizi müzecilik konusunda dünyada birinci yapacak düzeyde. Yurt dışına kaçırılanlar ise ayrı bir konu ve kayıp değer.

Kocaeli bugün farklı konularda müzelere sahip bir il. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Osman Hamdi Bey Müzesi, Kent Müzesi, Kaiser 2’nci Wilhelm Köşkü, Kocaeli Mevlevi Evi, Tökeli İmre Evi, Brisa Lastik Müzesi, Gazi Akça Koca Anı Evi müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi, SEKA Kağıt Müzesi, Selim Sırrı Paşa Konağı, Gayret Gemi Müzesi, Yarhisar Gemi Müzesi gibi müzelerimiz var. Müzeler elbette uzun bir süreçte gerçekleşti, emek, zaman, para gerekti. Bunlara farklı konularda yenilerini eklemek mümkün. Müzelerin sürdürülebilir olması için kaynakların da sürdürülebilir olması gerekiyor.

Kocaeli Sanayi Müzesi’nin bu şehre kısa süre içinde kazandırılması çok da zor değil. Öncelikle Kocaeli Sanayi Odası’nın bu konuyu projelendirmesi, şehrin diğer yönetim dinamikleri ile iş birliği ile hayata geçmesi gerekir. Zor değil, Dünyada ve Türkiye’de bazı alanlara yönelik olarak sanayi müzeleri var. Hemen yakınımızdaki il Bursa’da tekstil ile ilgili bir müze var. Kocaeli’ de yüzlerce sanayi iş yerinde geçmişten kalan ve artık kullanılmayan bir çok makine depolarda bekliyor. Bunların müze ile değerlendirilmesi bir çok yönden kazançtır.

Sözün özü; Sanayisi gelişmiş Kocaeli’de “Kocaeli Sanayi Müzesi” Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak uluslararası bir çalışma olabilir. İyi bir proje, iş birliği, koordinasyon ve iyi niyet ile hayata geçirilebilir, ne dersiniz?