"Kocaeli’de sayı 19 bin 667 kişi arttı"

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İŞKUR verilerine göre yılın ilk çeyreğinde Kocaeli’deki istihdam 19 bin 667 kişi arttı. Sayısal olarak üçüncü sırada olan ilimiz, istihdamın nüfusa oranlandığında ilk sıraya çıkıyor” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Nisan ayı meclis toplantısı bugün odanın meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında toplanan meclisin bu ay ki konuşmacı konukları Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve POLİSAN A.Ş. Genel Müdürü Necati Bülent Hakoğlu, 23. Meslek Komitesi Komite Başkan Yardımcısı ve Sitem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik oldu. Meclise KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve oda yönetimi katılım sağladı. Mecliste Necati Bülent Hakoğlu “Mükemmellik Yolculuğu”, Mehmet Özdeşik ise “Know- Now” konulu sunum gerçekleştirdi. Meclis açılmadan önce Tunceli’de düşen helikopterde hayatını kaybeden 12 şehit için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AB ÜYELİĞİNE ODAKLANMALIYIZ

Mecliste konuşma yapan Başkan Zeytinoğlu sözlerine Tunceli’de düşen Sikorsky helikopter kazasında, hayatını kaybeden 12 şehide Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı dilerek başladı. Zeytinoğlu Pazar günü yapılan referandum süreci ile ilgili “Demokratik süreç işlemiş ve tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği paketi milletimiz tarafından kabul edilmiştir. Referandum sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Artık gelecek için ekonomiye odaklanmalıyız. Yabancı yatırımcının güvenini kazanmak için yeniden üretime odaklanmalı ve üretimin önündeki engelleri kaldırmalıyız. AB üyeliği hedefine yeniden odaklanmalı ve Gümrük Birliği modernizasyonu ile Avrupalı yatırımcıların ülkemize gelmesinin önünü açmalıyız. Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarına başlamalıyız. Bu sürecin, ülkemizin orta gelir tuzağından çıkması için, çok önemli fırsat olduğuna inanıyoruz. tabi biz bunu yaparken, Avrupa Birliği de üzerine düşenleri yapmalıdır. Avrupalılardan, vizesiz ve taşıma kotasız seyahat istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Ekonomik değerlendirme yapan Başkan Zeytinoğlu, “Son çeyrek büyüme oranımız yüzde 3,5 oldu. 2016 yılı büyüme oranımız ise yüzde 2,9. Çıkan sonuç ekonomimiz bakımından, gelecek adına olumlu bir işarettir. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ekonomide ciddi bir kırılma yaşandı. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 1,3 küçülmüştü. Son çeyrekteki toparlanma, sanayi kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ne yazık ki 2016 yılında da tüketimle büyüdük. Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi artırmamız lazım. Türkiye’nin 2016 yılında beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek, büyüme beklentilerini 2017 için yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya ve 2018 için yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a yükseltti. Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart ayı kapasite kullanım oranı ise 70,7” şekline konuştu.

SURİYELERİNDE ETKİSİ VAR

“2016 yılı işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı” diye Zeytinoğlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’dan oluşan Türkiye’nin 42 Bölgesi sanayinin yarattığı istihdam kapasitesi bakımından üçüncü sırada yer aldı. 42 Bölgede toplam istihdam 1 milyon 342 bin kişiden, 1 milyon 303 bin kişiye düştü. Bölgemizde 2016 yılında sanayi istihdamı aynı seviyede, tarım sektöründe yüzde 24 gerileme ve hizmetler sektöründe ise yüzde 3 artış olduğunu gördük. İŞKUR verilerine göre yılın ilk çeyreğinde Kocaeli’deki istihdam 19 bin 667 kişi arttı. Sayısal olarak üçüncü sırada olan ilimiz, istihdamın nüfusa oranlandığında ilk sıraya çıkıyor. Kocaeli binde 11, İstanbul binde 4, İzmir binde 6. Başlatılan seferberlik, istihdamda ciddi canlanmaya sebep oldu. Yılın ilk ayının işsizlik oranı yüzde 13. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 19,2’den yüzde 24,5’e çıkması, istihdam sorununun önemini ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda hem sezonsal, hem de istihdam seferberliğiyle düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Suriyelilerin tabi ki etkisi var” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN