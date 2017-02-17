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Kocaeli'de seçmen kağıtları muhtarlarda 

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Kocaeli'de seçmen kağıtları muhtarlarda 
16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili referandumda kullanılacak seçmen listeleri, askıya çıkartılmak üzere bugün mahalle muhtarlarına teslim edildi. Böylece, Referandum süreci de resmen başlamış oldu.

BUGÜN ASKIDA

 Seçmen listeleri bugünden itibaren bütün mahalle ve köy muhtarlıklarında vatandaşların denetimine açık olacak. 1 Kasım 2015’de yapılan son genel seçimlerde kullanılan listelere, seçmen kimliğini yeni kazanan vatandaşlar eklendi. Sorumluluk sahibi her vatandaşın, muhtarlıklara giderek listelerde isimlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

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26 ŞUBAT’A KADAR 

16 Nisan’da kullanılacak sandık seçmen listeleri 26 Şubat’a kadar askıda kalacak. 1 Kasım 2015’de başka bir yerde oy kullanan, daha sonra adresini değiştirenler de bu süre içinde yeni taşındıkları mahallenin muhtarlığına başvurarak kendilerini listeye kaydettirebilecek. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Yoldaş, bütün muhtarlık bürolarının 26 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde açık olacağını, hafta sonlarında da vatandaşların muhtarlıklarda listeleri inceleyebileceklerini söyledi. 26 Şubat’ta askı süresi bittikten sonra listelere herhangi bir ekleme yapılamayacak.

"BUNU YAPMAZLARSA OY KULLAMAZLAR"

İzmit'te muhtarlar Seçim Kurulu'ndan referandumda oy kullanacak olan seçmenlerin bulunduğu listeleri teslim alarak, muhtarlıklara astı. İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun listelerin 26 Şubat tarihine kadar asılı kalacağını belirterek, "Listeleri aldık. Seçime duyarlı vatandaşlarımız geldiler, listeye bakmaya başladılar. 17 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar listeyi asmaya devam edeceğiz. Eğer listelerde herhangi teknik bir arızadan dolayı ismi çıkmayan vatandaşlar olursa 26 Şubat'a kadar İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacaklar. Ellerinde elektrik, su veya kontratları ile müracaatta bulunacaklar ve oradan aldıkları evrakı seçim kuruluna götürecekler ve yedek listeye yazılacaklar. Bunları yapmazlar ise oy kullanamayacaklar" dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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