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Kocaeli'de sıcaklık biraz yükseliyor

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Kocaeli'de sıcaklık biraz yükseliyor
Bölgemizi etkileyen şiddetli soğuk ve yağışlı hava bu hafta gidiyor. Sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normalleri seviyesine yükselmesi bekleniyor.

PERŞEMBE YAĞMUR

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü ‘nün raporuna göre bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Perşembe günü sağanak yağış  bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6-10 derece aralığında.

HAFTA SONU KAR DÖNÜYOR

Perşembe ve cuma günleri sıcaklık mevsim normallerinde. Ancak, cumartesi günü yeniden sıcaklık düşecek ve hafta sonunda kar bekleniyor.

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DENİZ BİLE DONDU- Bölgemizde özellikle önceki gece kuvvetli don yaşandı. Dün sabah İzmit Körfezi’nde sahile yakın kesimlerde deniz bile buzla kaplanmıştı ve su kuşları buz üzerinde duruyordu. Bu gece de don olabilir. Ancak yarından itibaren sıcaklık yükselecek.

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