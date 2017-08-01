Kocaeli'de sıcaklık yükseliyor 

HER GÜN YÜKSELİYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak. En yüksek sıcaklık bugün 31 derece olacak. Hafta sonuna kadar her gün sıcaklık biraz daha yükselecek. 5 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 40 dereceye dayanması bekleniyor. Gece en düşük sıcaklıklar da 20-22 derece aralığında olacak. Nem oranı zaman zaman % 90’ın üzerine çıkıyor. Bu da, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına yol açacak.
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