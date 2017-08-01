Kocaeli'de sıcaklık yükseliyor 

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde bu hafta yağış beklenmiyor. Hafta sonuna kadar hava açık, az bulutlu olacak.

HER GÜN YÜKSELİYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak. En yüksek sıcaklık bugün 31 derece olacak. Hafta sonuna kadar her gün sıcaklık biraz daha yükselecek. 5 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 40 dereceye dayanması bekleniyor. Gece en düşük sıcaklıklar da 20-22 derece aralığında olacak. Nem oranı zaman zaman % 90’ın üzerine çıkıyor. Bu da, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına yol açacak.