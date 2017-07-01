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Kocaeli'de sıcaktan bunalan akın etti

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Kocaeli'de sıcaktan bunalan akın etti
Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıktan kurtulmak isteyen vatandaşlar Kandıra ve Karamürsel sahilleriyle Sapanca Gölü'ne yöneldi.

Kentteki mavi bayraklı Cebeci, Bağırganlı, Kerpe ve Altınkemer plajlarını dolduran vatandaşlar, suya girerek serinlemeye çalıştı. Sapanca Gölü'nün Kartepe tarafındaki kıyı şeridinde kurulan ve 817 metrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olan Sukay Park'ı tercih eden vatandaşlar hem eğlenmenin hem de serinlemenin keyfini yaşadı.

SALI GÜNÜ YAĞMUR

Aşırı nem ve sıcak dolayısıyla öğle saatlerinde sokakların boşaldığı gözlenirken dışarıda bulunan az sayıdaki vatandaş ise parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kentteki bunaltıcı sıcak havanın salı günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.
 

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