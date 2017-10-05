Kocaeli'de silah ticareti yapan çeteye operasyon! 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, suç işlemek amacıyla örgütlü olarak silah ticareti yapan şahıslara yönelik Kocaeli ve İstanbul ilinde operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda H.S, S.A, S.G, Ö. P ve E.K.isimli şahıslar gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. 5 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kerim YAVUZ