Kocaeli'de sokaklar onlar için boyanacak

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında Kocaeli’ne gelecek dünya çocukları, sokak hayvanları için hazırlanan barınakları boyayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenleyeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şenlik Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi’nde 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festivalin ilk günü dünya çocukları, Kocaeli’deki sokak hayvanlarının başını sokacağı sıcak bir yuvası olsun diye hazırlanan barınakları kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocuklarının boyayacağı barınaklar, şenliğin 2. günü Sekapark’ta düzenlenecek geleneksel piknik sırasında uygun alanlara yerleştirilecek.

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki şenliğin en önemli ayağını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda Türkiye’nin dahileri yarışacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları kapsamında 81 ilden 83 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM), festivalde yer alacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları’na 6-14 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Takımlar üçerli gruplar halinde yarışacak. Yarışmada birinciye 9 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Kocaeli’yi bilimin başkenti yapma hedefiyle ‘Her Öğrenciye Bir Bilgisayar’, ‘Bilim ve Teknoloji Kulübü’, ‘Kocaeli Bilim Merkezi’ projeleriyle teknoloji ve bilim odaklı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanda altyapıya yaptığı yatırımı bu yıl Çocuk ve Bilim Festivali’ne de taşıdı.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı kapsamında 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren dünya çocukları şehrimize gelmeye başladı. 19 Nisan Çarşamba günü grup liderleriyle tanışma yemeğinde bir araya gelinecek. 20 Nisan Perşembe günü ilk olarak Kocaeli Valiliği’ni ziyaret edecek dünya çocukları, ardından Yürüyüş Yolu boyunca devam eden ve artık geleneksel hale gelen kortej yürüyüşüyle Büyükşehir’in önüne gelecek. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla 'hoş geldiniz' karşılaması ve hediyeleşme gerçekleşecek. Dünya çocukları, bu yıl Kocaelili kardeşleriyle bir ilke daha imza atacak. Çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocukları tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark’ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanı’ndaki sokak hayvanlarının yaralanması için belirlenen noktalara konulacak.

Festival kapsamında eğlenceli atölyeler, bilim atölyeleri ve kağıt müzesi atölyeleri olmak üzere birçok atölye çalışması çocukları bekliyor. Büyük sahnede ulusal çaplı etkinliklerle, küçük sahnede ise yine bilimsel şovlar ve eğlenceli gösteriler çocukları hem eğlendirecek, hem de bilime özendirecek. Festival kapsamında 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi, çocuklarımızı ve ailelerini ağırlayacak. Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulacak 'Sokak Oyunları' standı da bu yıl çok ilgi çekecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Festivali’nde katılan dünya çocuklarıyla Kocaelili çocuklar, 3 gün boyunca bilime ve eğlenceye doyuyor. Geçen yıl ‘Bilim ve Çocuk’ temasıyla Sekapark’taki Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen festivale katılan çocuklar, onlarca etkinlik atölyesinin yanı sıra bilim stantlarını ilgiyle dolaşmıştı.