Kocaeli'de Suriyeli öğrenciler için 134 sözleşmeli öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek amacıyla 1 yıllık sözleşmeli öğretmen atamasını yaptı.

Yapılan atamalarda Kocaeli’de okullarda eğitim gören toplam 2 bin 850 Suriyeli öğrencinin Türkçe öğrenebilmeleri için 134 öğretmen görevlendirildi. Eğitim Fakültesi mezunu KPSS’den belli bir puan almış öğretmenler ilimizde ağırlıklı Gebze, Derince ve Darıca’da bulunan Suriyeli çocuklara Türkçe öğretecekler.

İLÇE İLÇE ÖĞRETMEN DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilimize atadığı 134 öğretmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilimizde ilçelere göre dağılımı şöyle:

Başiskele 9, Çayırova 8, Darıca 26, Derince 11, Dilovası 7, Gebze 29, Gölcük 7, İzmit İlçe 8, Kandıra 1, Karamürsel 1, Kartepe 4, Körfez 10, 2 öğretmen de Suriyeli çocuklar için açılan Geçici Eğitim Merkezi olan Darıca GEM’e 8, Derince GEM’e 5 öğretmen atandı.

Öğretmenler Aralık 2017 yılı sonuna kadar Suriyeli çocuklara Türkçe öğrenebilmeleri için eğitim verecek.

Şennur YILDIZ