Kocaeli'de tam kış havası

YAĞIŞ YOK, HAVA BULUTLU

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde bugün, yarın, perşembe, cuma günleri yağış beklenmiyor. Hava çok bulutlu olacak. Cumartesi günü yoğun sis var. Pazar günü yağmur bekleniyor. Bir hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 13-15 derece. Gece sıcaklıkları ise 4-9 derece aralığında olacak.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, 1 -3 Kasım tarihleri arasında geceleri hafif zirai don uyarısı yaptı. Zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan üreticilerin tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gecesi sıcaklığın çok düşmesi bekleniyor.