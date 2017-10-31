Kocaeli'de tam kış havası
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün son raporu, bölgemizde özellikle gece sıcaklıklarının artık iyice düşeceğini gösteriyor.
A+A-
YAĞIŞ YOK, HAVA BULUTLU
Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde bugün, yarın, perşembe, cuma günleri yağış beklenmiyor. Hava çok bulutlu olacak. Cumartesi günü yoğun sis var. Pazar günü yağmur bekleniyor. Bir hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 13-15 derece. Gece sıcaklıkları ise 4-9 derece aralığında olacak.
ZİRAİ DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, 1 -3 Kasım tarihleri arasında geceleri hafif zirai don uyarısı yaptı. Zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan üreticilerin tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gecesi sıcaklığın çok düşmesi bekleniyor.
Bu haber toplam 753 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Meteoroloji, zirai don
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.