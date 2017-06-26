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Kocaeli'de tatilciler sahillere akın etti 

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Kocaeli'de tatilciler sahillere akın etti 
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, havaların ısınmasıyla Kocaeli'deki mavi bayraklı plajları doldurdu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar, havaların ısınmasıyla Kocaeli'deki "mavi bayraklı" plajlara akın etti.

Tatillerini Kocaeli'de geçiren yabancı turistler ve vatandaşlar, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 60'ı gösterdiği Karamürsel ilçesindeki "mavi bayraklı" Altınkemer Halk Plajı'nda denize girerek serinledi.

Altınkemer Halk Plajı, cankurtaran, ilk yardım, çöp ve geri dönüşüm kutuları, duş, soyunma kabini, WC, yüzme sınırı ve engellilere yönelik imkanlarla, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Tatilciler, Kandıra ilçesindeki "mavi bayraklı" Kerpe ve Cebeci'deki sahillere de ilgi gösterdi. Sıcaktan bunalıp, plajları dolduran vatandaşlar denize girerek serinledi.

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca boğulmalara karşı denizden ve kıyıdan Karamürsel Altın Kemer ve Kandıra sahillerinde görev yapıyor.

Sıcaklık artıyor, ekipler hazır! Aman dikkat

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