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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu
Terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgüt üyesi oldukları iddiasıyla R.E, R.B, H.Ö, Y.Ö, İ.O, F.Y, Ş.T, K.A, E.E. ve H.A. yakalandı.

Şüphelilerin, örgütün içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları, Darıca ilçesinde korsan gösteri yaparak otobüs durakları ile çöp konteynerlerine zarar verdikleri, AK Parti Nene Hatun Mahallesi Temsilciliğine molotofkokteyli atarak yakma olaylarına karıştıkları tespit edildi.

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