Kocaeli'de torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin İzmit'in çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 6 sokak torbacısı, uyuşturucu madde satın alan 8 kişi ile beraber toplam 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8 kişi serbest kalırken 6 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şahıslarla birlikte 21 gr esrar, 35 gr sentetik uyuşturucu, 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli, uyuşturucu, operasyon
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