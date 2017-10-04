Kocaeli21 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Kocaeli'de torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Kocaeli'de torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Kocaeli'de torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı

A+A-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin İzmit'in çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 6 sokak torbacısı, uyuşturucu madde satın alan 8 kişi ile beraber toplam 14 şahıs gözaltına alındı.  Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8 kişi serbest kalırken 6 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şahıslarla birlikte 21 gr esrar, 35 gr sentetik uyuşturucu, 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kerim YAVUZ

7fab59c1-ac1e-4ce6-9f37-84bc2b0fc75a.jpg001dba73-601f-4e7f-a15d-7a0296dad528.jpg086bad3e-9f5e-4034-b212-4556234b072c.jpg

Bu haber toplam 1190 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum