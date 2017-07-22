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Kocaeli'de turizmin de kalesi olacak

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Kocaeli'de turizmin de kalesi olacak
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640’lı yıllarda yapıldığı sanılan Hereke Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor. 

Körfez’de yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640’lı yıllarda yapıldığı sanılan Hereke Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir dönem kaderine terk edilen ve çürümeye bırakılan kale, şimdi yeniden doğuyor. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Hereke Kalesi'nde hedef; tamamen bitmiş olarak 2018 yılında turizme kazandırmak.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsedilen 1400 yıllık kalede ilk etap tamamlanmış, ortaya çıkan görüntü bile insanları büyülemeye yetmişti. Kalede restorasyon çalışmalarıyla birlikte çevre düzenlemesi için de ekipler çalışmalara başlattı. Kalenin restorasyonun tamamlanmasıyla Hereke, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak.

TEK TEK AÇIYORUZ
Hereke Kalesi'ndeki çalışmaları yakından takip eden ve bölgede incelemelerde bulunan Başkan İsmail Baran, "Tarihi Hereke Kalesi yaklaşık 1400 yıllık bir yapı ama maalesef yerle yeksan olmuş. Biz, tarihimizi yeniden canlandırma adına yaklaşık 1 sene önce kalemizin restorasyonuna başladık. Tarihi alanda Körfezimizde ne varsa halkımızın hizmetine açıyoruz" dedi.
 

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