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Kocaeli'de turizmin kalesi olacak

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Kocaeli'de turizmin kalesi olacak
Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kalenin restorasyon çalışmalarını inceleyen ilçe Belediye Başkanı İsmail Baran, yaptığı açıklamada, Körfez'de tarih koridorunu yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Hereke Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Baran, kalenin 2018'de turizme açılacağını bildirdi.

Baran, Körfez'de Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen kaleyi eski haline döndürmek için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tarihi Hereke Kalesi yaklaşık bin 400 yıllık bir yapı ama maalesef yerle yeksan olmuş. Biz, tarihimizi yeniden canlandırma adına yaklaşık 1 sene önce kalemizin restorasyonuna başladık. Tarihi alanda Körfezimizde ne varsa halkımızın hizmetine açıyoruz." 

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