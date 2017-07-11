Kocaeli'de ulaşım zammı belli oldu

İlimizde aylardır gündemde olan toplu taşıma ücretlerine zam konusu bugün saat 11.00’de başlayan UKOME toplantısında, karara bağlandı.

Minibüsçüler Odası, toplu taşıma ücretlerine zam için aylar önce başvurmuştu. Kocaeli Üniversitesi, bu sektördeki maliyet artışlarını araştırdı. İzmit şehir içinde 2.30 TL olan ücret, 2.50 TL’ye yükseldi.

SORUN BEDAVACILAR

Kocaeli Minibüsler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt UKOME toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “İlimizdeki minibüsçü esnafı tarihin en zor döneminden geçiyor. Bizim ilimizde toplu taşıma araçlarına binenlerin büyük bölümünün ücretsiz ulaşım kartı var. Bu büyük bir sıkıntı. Tramvay da şehir içi esnafını vurdu. Tramvay ücretinin de minibüslerle aynı olmasını istiyoruz.” dedi.

Toplantıda tarmvay ücreti de belirlendi.

Tramvay ücretleri: Tam 1.50 TL, indirimli 1.25 TL, öğrenci 1 TL oldu.

İŞTE YENİ TARİFE

Tam 2.30TL -2.50TL

İndirimli 1.75 TL -2.00TL

Tek biniş 2 80TL-3.50TL

Öğrenci servis ücretleri 2017-2018 yüzde 9