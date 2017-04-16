Kocaeli'de üst düzey seçim güvenliği

2231 EMNİYET GÖREVLİSİ
Bugün limizde 2.231 emniyet görevlisi, 24 saat kesintisiz hizmet vererek güvenliği sağlayacak. Emniyet güçleri sandıkların güvenliğini sağlayacak, oy kullanma ve sayım tamamlandıktan sonra torbaların güvenlik içinde Seçim Kurulları’na intikaline nezaret edecek.
ELEKTRİK ÖNLEMLERİ
Bugün hava karardıktan sonra oy tasnif ve sayım işlemleri devam ederken elektrik kesintilerinin yaşanmaması için de ek önlemler alındı. Bugün oy kullanma süresi içinde alkollü içki satış ve servisi yapılmayacak. Ruhsatlı dahi olsa, güvenlik güçleri dışında kimse silah taşıyamayacak.
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