Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Afyon ve Türevleri Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon kapsamında 34 plakalı şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çekicide gizlenmiş vaziyette 256 paket halinde 184 kilo eroin madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalandı. 2 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ OPERASYONDA 214 KİLO EROİN

Diğer operasyonda ise ihbar üzerine 34 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin içerisinde gizlenmiş vaziyette 60 paket halinde 30 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle iki başarılı operasyonda toplam 316 paket halinde 214 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirilmiş oldu.

