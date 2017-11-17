Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu!

Yakalanan şahıslardan 59 gram bonzai ele geçirildi. 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ve Kartepe ilçelerinde yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1,12 gram metamfetamin, 13,22 gram esrar ele geçirildi. 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ilimiz üzerinden İstanbul iline nakledecekleri yönünde elde edilen bilgiler kapsamında yapılan operasyon yapıldı. Kamyon yükü içerisine zulalanmış vaziyette; 94 kilo eroin ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde nakli ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.