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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu!

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

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Yakalanan şahıslardan 59 gram bonzai ele geçirildi. 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ve Kartepe ilçelerinde yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1,12 gram metamfetamin, 13,22 gram esrar ele geçirildi. 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ilimiz üzerinden İstanbul iline nakledecekleri yönünde elde edilen bilgiler kapsamında yapılan operasyon yapıldı. Kamyon yükü içerisine zulalanmış vaziyette; 94 kilo eroin ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde nakli ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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