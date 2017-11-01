Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! İşte 1 aylık bilanço

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında başarılı operasyonlara imza attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamalar neticesinde; 318 kilo esrar, 2 kök hint keneviri, 85 gram metamfetamin, 752 adet ecstasy hap, 499 gram eroin, 48 gram kokakin, 513 gram bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda ise 1 kilo 923 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 34 gram esrar, 1 gram kokain ele geçirildi.