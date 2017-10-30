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Kocaeli'de uyuşturucuya darbe

Kocaeli'de uyuşturucuya darbe

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde başarılı işlere imza attı.

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Son bir haftada emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlarda;317 kilo 284 gram esrar, 48 gram kokain, 46 kilo eroin, 145 adet ecstasy hap, 51 gram metamfetamin ve 24 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada da 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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