Kocaeli'de uyuşturucuya darbe

Son bir haftada emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlarda;317 kilo 284 gram esrar, 48 gram kokain, 46 kilo eroin, 145 adet ecstasy hap, 51 gram metamfetamin ve 24 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada da 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Çiğdem ARMAĞAN