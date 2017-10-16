Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 973,38 gr esrar, 33,20 gr metamfetamin, 32 adet ecstasy, 238,940 gr eroin ve 55,29 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

32 ADET UYUŞTURUCU

İl Jandarma Komutanlığı ise yapmış olduğu uygulamalar sonucunda 6 gram plaka esrar ele geçirdi. Toplamda 32 adet uyuşturucu hap, 55,29 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 973,38 gr esrar, 238,940 gr eroin ve 33,20 gr metamfetamin bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN